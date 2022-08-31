Глава Башкирии показал артефакты XIV—XV веков, найденные в регионе

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте» показал найденные на территории региона артефакты.

— Археологи утверждают, что останки, которые нашли во время раскопок у мавзолея Тура-Хана у нас, в Чишминском районе, датируются XIV—XV веками. Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что исторический Башкортостан в те времена был не глубокой периферией Золотой Орды, а являлся важным административным, торговым и ремесленным центром, — говорится в сообщении.

Он отметил, что во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах обнаружили керамику, монеты, наконечники стрел, ювелирные украшения, которые делали местные мастера, тавро для клеймения животных и другие предметы.

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Национальном музее Татарстана 11 августа открылась выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие». Экспонаты привезли из трех музеев страны — Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея и Государственного исторического музея.

Посетители могут увидеть образцы золотого шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и уникальные костюмы XIX века из коллекционного собрания Российского этнографического музея.

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Максим Кокунин