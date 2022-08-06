В Нацмузее Татарстана на следующей неделе откроется выставка «Волжская Булгария. Великое наследие»
В Национальном музее Татарстана 11 августа откроется выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие». Экспонаты привезли из трех музеев страны — Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея и Государственного исторического музея.
Посетители смогут увидеть образцы золотого шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и уникальные костюмы XIX века из коллекционного собрания Российского этнографического музея.
Также на выставке представят археологические артефакты X—XIII веков, этнографические памятники XIX — начала ХХ века и работы современного художника Азата Миннекаева, сообщает пресс-служба Нацмузея Татарстана.
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