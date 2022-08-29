Что важно знать родителям, чтобы морально подготовить ребенка к школе?

Фото: Максим Платонов

Будущих первоклассников к школе можно начинать готовить за год, а обсуждать новый распорядок дня и особенности среды — за 1—1,5 месяца до первого учебного дня. Такое мнение выразила психолог сервиса «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

— Детей постарше можно начинать готовить за месяц, но не нужно нагнетать: напомните ребенку, что впереди еще целый месяц отдыха, а учеба тоже бывает интересной и увлекательной, — отметила она.

По ее словам, необходимые первокласснику навыки делятся на две группы:

Учебные: знание цветов, цифр, алфавита, времен года.

Социальные: знание основных правил поведения в обществе, умение слушать преподавателя.

Кроме того, важен эмоциональный интеллект — ребенок должен уметь распознавать свои эмоции и управлять ими, а также понимать, что у окружающих тоже есть чувства, и уважать чужие границы.

Яушева также рассказала, как психологически подготовить ребенка к школе:

— Сделайте начало учебного года праздником. Поговорите с ребенком о том, что его ждет и почему это хорошо (например, это новый этап взросления). Выберите вместе портфель и канцелярские принадлежности — так ребенок будет чувствовать собственную значимость и ответственность, — говорит психолог.

Родителям будет полезно рассказать и веселые истории о своих школьных годах — они будут для ребенка наглядным примером, считает Яушева.