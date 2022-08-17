Кабмин расширит поддержку простаивающих аэропортов на юге и в центре России на 2,5 млрд рублей

Правительство расширит почти на 2,5 млрд рублей объем поддержки простаивающих аэропортов юга и центра России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



По его словам, поддержать коллективы во время вынужденного простоя поручил президент:

— Сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Его ввели после начала специальной военной операции на Украине.

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Маргарита Головатенко