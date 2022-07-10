СМИ: Германия «тормозит» денежный транш Украине в размере €9 млрд

Германия может целенаправлено тормозить выделение для Украины €9 млрд из-за несогласия в источнике финансирования. Об этом сообщает итальянская газета Carriere della Serra.

— Уже более месяца Германия блокирует пакет помощи в размере 9 миллиардов евро, который, как ожидается, станет основной формой поддержки Украины Европейским Союзом. Противостояние, подтвержденное различными главными действующими лицами как в Киеве, так и в Брюсселе, может быть одной из причин, побудивших Владимира Зеленского вчера внезапно и довольно жестоко удалить украинского посла в Берлине Андрея Мельника, — пишет издание.

Вместе с этим уточняется, что может быть и другая причина, по которой Зеленский вернул своего посла из Германии. Издание предполагает, что ФРГ может нарушить часть антироссийских санкций и восстановить поставки по «Северному потоку».

Маршрут «Северного потока». Фото: ru.wikipedia.org

Газета уточняет, что идея оказания финансовой помощи Украине на такую сумму появилась весной, а в конце мая ее поддержали лидеры стран ЕС. Идея финансовой помощи заключается в предоставлении беспроцентных кредитов Киеву, которые необходимо будет погасить в течение 25 лет. Однако Германия, один из самых крупных гарантов таких еврооблигаций, начала возражать против решения.

Сообщается, что против денежных траншей Украине возражает министр финансов Германии Кристиан Линдер, которые согласился только на первый шаг помощи и предоставления Киеву €1 млрд, который должен быть выплачен к июлю. Вместе с этим правительство Украины заявляет, что нуждается в €5 млрд ежемесячно. В то же время появляются гипотезы о возможном дефолте Киева по внешнему долгу на €900 млн.

Вместе с этим Германия может столкнуться с проблемами в поставках газа, огромная часть которого шла по «Северному потоку» из России. «Газпром» уже объявил о снижении поставок по газопроводу в ответ на европейские санкции, но в то же время сокращение поставок может быть также вызвано отсутствием турбины Siemens, которую сначала забрали на ремонт, а потом отправили в Канаду, где она хранилась из-за антироссийских санкций.

Сейчас же правительство Германии добилось того, чтобы эту турбину вернули обратно в ФРГ. Не исключено, что в дальнейшем ее могут передать России для восстановления поставок газа по «Северному потоку». Министр экономики ФРГ Хоберт Хабек сказал, что Германия нуждается в мощностях газопровода для восстановления запасов газа в стране.

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Артем Гафаров