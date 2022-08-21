Без российского газа Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция

Глава Центрального Банка Германии Иоахим Нагель заявил о том, что в стране нужно поднимать ключевую ставку, потому что без российского газа она впервые за 70 лет столкнулась с двухзначной инфляцией, пишет Financial Times.

— Сложности с линиями снабжения и геополитическая напряженность, скорее всего, сохранятся. Тем временем Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось, — заявил экономист.

По мере усиления энергетического кризиса, за ним может последовать и рецессия в экономике, спрогнозировал Нагель. По его оценкам, проблемы высокой инфляции будут беспокоить Германию и в 2023 году.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале июля стало известно, что правительство Германии добилось возвращения турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Сделано это было для ее дальнейшей передачи России, чтобы восстановить мощности поставки газа. Министр экономики ФРГ Хоберт Хабек сказал, что Германия нуждается в мощностях газопровода для восстановления запасов газа в стране.

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Артем Гафаров