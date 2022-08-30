Новая должность Дмитрия Рогозина будет связана со СМИ
Новая должность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина будет связана со СМИ. Об сообщает URA.RU со ссылкой на президента Фонда «Центра развития региональной политики» Илью Гращенкова.
Уточняется, что Рогозин возглавит структуру по управлению государственными СМИ, а также рядом общественных проектов.
Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».
25 июля новый гендиректор госкорпорации «Роскосмос» стал спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. До этого данный пост также занимал Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял госкорпорацию.
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