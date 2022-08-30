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Новая должность Дмитрия Рогозина будет связана со СМИ

12:56, 30.08.2022
Новая должность Дмитрия Рогозина будет связана со СМИ
Фото: Олег Тихонов (архив)

Новая должность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина будет связана со СМИ. Об сообщает URA.RU со ссылкой на президента Фонда «Центра развития региональной политики» Илью Гращенкова.

Уточняется, что Рогозин возглавит структуру по управлению государственными СМИ, а также рядом общественных проектов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».

25 июля новый гендиректор госкорпорации «Роскосмос» стал спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. До этого данный пост также занимал Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял госкорпорацию.

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Максим Кокунин
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