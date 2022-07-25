Юрий Борисов назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов станет спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
До этого этот пост занимал Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял госкорпорацию.
Этим же документом прекращены полномочия Борисова в попечительском совете Фонда перспективных исследований. Вместо него председателем совета стал вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Кроме того, Мантуров вместо Борисова стал членом наблюдательного совета «Росатома». Он также вошел в набсовет «Роскосмоса» как представитель Кабмина и возглавил его.
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Юрия Борисова с поста вице-премьера РФ — он сменил Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса».
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