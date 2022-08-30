В Татарстане зарегистрировали случай смерти от COVID-19 впервые с 26 августа
В Татарстане зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 26 августа.
Всего с начала месяца от COVID-19 умерли пять татарстанцев. Общее количество подтвержденных летальных случаев от коронавируса в республике достигло 2 001.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 305 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 157 172. Вылечились от коронавируса 150 878 жителей республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 30 августа читайте в подборке интернет-газеты.
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