В Татарстане за сутки зарегистрировали 305 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 305 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 157 172 случая COVID-19. Госпитализировали за сутки 99 человек.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 42 человека. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 150 878.

Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане зарегистрирован один летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин