В рамках компенсации затрат на посевные работы Татарстан получит 1,3 млрд рублей

Фото: Илья Репин

Татарстан в 2022 году получит 658 млн рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Столько же республика получит из федерального бюджета и в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении Правительства России.

Всего Кабинет министров планирует направить регионам страны 10 млрд рублей. Ожидается, что аграрии смогут компенсировать затраты, понесенные при производстве зерна, а также направить часть средств на предстоящую осеннюю посевную кампанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Дмитрий Яшин Татарстана сообщал, что аграрии республики собрали 3,8 млн тонн зерновых, а также обмолотили 968 тысяч гектаров, что составляет 68% от общей площади посевов.

По его словам, сухая погода привела к снижению запасов влаги в пахотном слое почвы. Управление Гидрометеорологии Татарстана зафиксировало наступление суховея и атмосферной засухи в ряде районов. Он отметил, что по запасам влаги в почве ситуация не критичная, однако призвал завершить сев озимых до 5 сентября.

Вместе с этим замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рафаэль Фаттахов добавил, что нагрузка на комбайны в этом году оказалась очень высокая. В среднем на одну машину приходится до 492 гектара при норме в 350 гектаров. В отдельных хозяйствах нагрузка и вовсе доходит до 1000 га и более.

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Максим Кокунин