Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год. Жителей страны ожидают девятидневные новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Нерабочими будут дни:

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

Напомним, Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин