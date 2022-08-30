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Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год

10:11, 30.08.2022 1
Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год
Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год. Жителей страны ожидают девятидневные новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Нерабочими будут дни:

  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

Напомним, Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:40
    А где перенос 7 января, выпадоющего на субботу?
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