Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год
Правительство России утвердило календарь праздников на 2023 год. Жителей страны ожидают девятидневные новогодние праздники — с 31 декабря по 8 января.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.
Нерабочими будут дни:
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
Напомним, Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. Много это или мало — читайте в материале «Реального времени».
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