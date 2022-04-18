В мэрии Казани не нашли виновников обрушения стены на Булаке — зато обнаружили на его дне водопровод

В казанской мэрии не смогли найти виновных в обрушении подпорной стены на Булаке 9 апреля, хотя и провели собственное расследование. По результатам проведенного обследования этого участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров. Об этом Ильсуру Метшину доложил замруководителя исполкома Игорь Куляжев сегодня на «деловом понедельнике».



— К сожалению, исполнительной документации не сохранилось, эти работы были выполнены более 30 лет назад. Заодно мы узнали, что у нас есть проходной канал вдоль Булака, в котором лежит трубопровод, — признался чиновник. — Но время дает о себе знать: металл скоррозировал, и поэтому произошло обрушение этих декоративных плит.

Сейчас в мэрии готовят «техническое оптимальное решение», чтобы восстановить плиты на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан. Восстанавливать будут на деньги из Резервного фонда финансового управления исполкома Казани.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

О частичном обрушении подпорной стенки у протоки Булак на пересечении улиц Лево-Булачной и Татарстан сообщалось в начале апреля. Жители Казани говорили о провале грунта у протоки еще в 2020 году.

Сергей Афанасьев