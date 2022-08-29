В Казани завершают ремонт подпорной стены на Булаке

В Казани завершают ремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан, сообщил корреспондент «Реального времени».

Сейчас рабочие завершают установку железных дорожных ограждений напротив здания института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ).

Фото: realnoevremya.ru

Установка стены и ограждений почти завершена, сейчас рабочие доделывают зону непосредственно рядом с пешеходным переходом.

На время работ для пешеходов временно закрыт доступ, установлены знаки.

Фото: realnoevremya.ru

Ремонт подпорной стены на Булаке планировали завершить к сентябрю. На позапрошлой неделе работы были выполнены на 80%.

Напомним, подводная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля. Виновных в этом городские власти, несмотря на проведенное собственное расследование, не нашли. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров.

Изначально ремонт планировали завершить до 30 сентября. На эти цели выделили 30,5 млн рублей из городского бюджета. Ремонтом занимается МУП «Городское благоустройство».

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Маргарита Головатенко