Правительство ожидает инфляцию на уровне 12—13% по итогам года

Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12—13%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.



— С учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще 2-3 месяца назад, и сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, до конца года дефляционные процессы могут смениться «некоторым повышением цен в пределах таргета».

Годовая инфляция в России замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее. Недельная дефляция в России с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее. Потребительские цены с начала года выросли на 10,56%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 14,6% год к году.

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Маргарита Головатенко