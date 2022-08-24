В России годовая инфляция замедлилась до 14,6 процента

Годовая инфляция в России замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития.



Недельная дефляция в России с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее. Потребительские цены с начала года выросли на 10,56%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 14,6% год к году.

Фото: realnoevremya.ru

Годовая инфляция с 9 по 15 августа замедлялась до 14,87% против 15,01% неделей ранее. Согласно проекту прогноза социально-экономического развития России до 2025 года, к концу текущего года инфляция будет находиться на уровне 0,08%.



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Маргарита Головатенко