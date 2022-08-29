Песков: речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не идет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона заинтересована в миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и считает ее необходимой, оставаясь открытой к сотрудничеству. Вместе с этим Песков отметил, что все страны мира обязаны оказывать давление на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию, подвергая всю Европу опасности.

Он добавил, что Россия на подконтрольных ей территориях обеспечит всю необходимую безопасность для миссии МАГАТЭ, а ее заезд на территорию ЗАЭС будет осуществлен с украинской стороны.

Фото: wikipedia.org

Сегодня утром генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС.

— Этот день настал, миссия поддержки и помощи МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горд возглавлять эту миссию, которая будет на ЗАЭС уже на этой неделе, — говорится в сообщении Гросси, опубликованном в его аккаунте Twitter.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин