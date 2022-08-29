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В Татарстане 30 августа приостановят предоставление госуслуг по информационно-справочной линии МВД

12:28, 29.08.2022
В Татарстане 30 августа приостановят предоставление госуслуг по информационно-справочной линии МВД
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане из-за празднования Дня республики 30 августа предоставление госуслуг в информационном центре МВД по РТ осуществляться не будет. Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.

Так, 30 августа гражданам не будут предоставляться следующие услуги:

  • Выдача справок о наличии либо отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо прекращении уголовного преследования;
  • Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы России;
  • Выдача архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством;
  • Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий.
Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в связи с празднованием Дня города и республики график работы многофункциональных центров в Татарстане изменится. Сегодня продолжительность рабочего дня во всех филиалах сокращена на 1 час. Вторник, 30 августа, — выходной праздничный день. С 31 августа все офисы начнут работать по штатному расписанию.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан

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