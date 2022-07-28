В июне средний размер лимита по кредитной карте в Татарстане остался на уровне мая

В Татарстане в июне 2022 года средний размер лимита по кредитным картам составил 65 153 рубля. По сравнению с маем он почти не изменился — уменьшился лишь на 0,1%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру лимита по кредитным картам Татарстан занял 14-е место в рейтинге 30 регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва (107 тысяч рублей), Московская область (80,4 тысячи), Санкт-Петербург (86,2 тысячи), Ханты-Мансийский АО — Югра (82,7 тысячи) и Приморский край (76,8 тысячи). В них средний размер лимита по кредиткам вырос.

Наибольшая динамика роста среднего размера по кредитной карте в июне по отношению к маю зафиксирована в Волгоградской области — на 6,2%, до 62,6 тысячи рублей. В Самарской области он увеличился на 4,9%, в Иркутской — на 4,7%.

Фото: Максим Платонов

Значительнее всего среди 30 регионов-лидеров средний размер по кредитной карте уменьшился в Тульской области и Башкортостане — на 4,9%. В Краснодарском крае он сократился на 2,1%, а в Воронежской области — на 1,1%.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июне 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам достиг 70 тыс. рублей. По сравнению с маем он вырос на 1,4%.

Напомним, в Татарстане в июне 2022 года выдали 31 177 новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем за предыдущий месяц: в мае в республике их число составило 27 897.



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Татьяна Демина