Путин: молодежный саммит в Казани укрепит взаимопонимание и доверие между народами

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Казанского глобального молодежного саммита, который проходит в столице Татарстана с 27 по 30 августа. По его словам, данная встреча укрепит взаимопонимание и доверие между народами.

Президент отметил, что избрание Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества» подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой.

— Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь. В Казань прибыли сотни делегатов из десятков стран — представители различных общественных и студенческих организаций, экспертных центров и государственных ведомств, отвечающих за молодежную политику. Уверен, у них будет хорошая возможность провести содержательные дискуссии, наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы — в том числе в социальной и культурной сферах, в области технологических инноваций и предпринимательства. Несомненно и то, что встреча молодежи в Казани послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран, — говорится в тексте приветствия.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов рассказал, что по итогам Казанского глобального молодежного саммита будет сформирована долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям.

По его словам, программа предполагает сотрудничество по вопросам, обсуждаемым по программе в ходе дискуссий и по разным направлениям — например, туризма и добровольчества. По ним планируются организовывать различные формы международных стажировок.

— Мы, я думаю, получим очень хороший инструментарий, хорошие механизмы по совершенствованию молодежной политики. Мы уже сегодня видим, что подписываются соглашения между теми странами, которые принимают участие, и безусловно, с РФ в том числе, — подчеркнула заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и добавила, что большой объем вопросов связан с культурным и межнациональным диалогом.

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Максим Кокунин