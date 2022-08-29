«Татнефть» продала шинный бизнес за 35,55 млрд рублей с рассрочкой

«Татнефть» продала «Татнефтехиминвест-холдингу» шинный бизнес за 35,55 млрд рублей с рассрочкой, сообщает ТАСС.

Во II квартале этого года «Татнефть» продала доли в дочерних организациях, составлявших сегмент шинного бизнеса, обществу, находящемуся под контролем государства. Справедливая стоимость возмещения, определенная на основе дисконтированных денежных потоков, составила 11,499 млрд рублей. Отмечается, что продажа позволит компании сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.

В середине мая «Татнефть» подписала соглашение о продаже шинного бизнеса в России «Татнефтехиминвест-холдингу», а в июне закрыла сделку. Компания вышла из уставного капитала «Татнефть-Нефтехима» и Нижнекамского механического завода, а также потеряла косвенное распоряжение долей в «Нижнекамскшине». Ранее она владела долей в 100% в уставном капитале «Татнефть-Нефтехима» и долей в 99% в Нижнекамском механическом заводе. Также «Татнефть» косвенно контролировала почти 82% в «Нижнекамскшине» через «Татнефть-Нефтехим».

Фото: pxhere.com

Сегодня утром сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2022 года составила 139,88 млрд рублей. Она увеличилась в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что выручка в январе — июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.



Также в середине августа стало известно, что «Татнефть» реконструирует криогенную установку Миннибаевского ГПЗ в Татарстане по глубокой переработке сухого отбензиненного газа для выпуска сжиженного природного газа (СПГ) и газообразного гелия, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.



Решение обновления оборудования связано с тем, что на завод подается все больше попутного нефтяного газа. Проект реконструкции предусматривает строительство на криогенной установке блока выделения газообразного гелия.



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Максим Кокунин