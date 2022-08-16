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«Татнефть» планирует производить газообразный гелий и СПГ на ГПЗ в Татарстане

16:03, 16.08.2022
«Татнефть» планирует производить газообразный гелий и СПГ на ГПЗ в Татарстане
Фото: tatneft.ru

«Татнефть реконструирует криогенную установку Миннибаевского ГПЗ в Татарстане по глубокой переработке сухого отбензиненного газа для выпуска сжиженного природного газа (СПГ) и газообразного гелия, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Решение обновления оборудования связано с тем, что на завод подается все больше попутного нефтяного газа. Проект реконструкции предусматривает строительство на криогенной установке блока выделения газообразного гелия.

— Реконструкция криогенной установки Миннибаевского завода решает задачи комплексного использования сырья, оптимизации технологических процессов ГПЗ и снижения выбросов загрязняющих веществ, — приводит «Интерфакс» сообщение.

Стоимость чистых активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина составляет более 904,1 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2022 года.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан

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