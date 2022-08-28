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«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом»

22:52, 28.08.2022
«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом»
Фото: t.me/fcrk1958

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче седьмого тура Мелбет Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».

На 16-й минуте забил защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. На 90+3-й минуте игрок «КАМАЗа» Амир Мохаммад сравнял счет.

По итогам седьмого «Рубин» набрал 12 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы. «КАМАЗ» с 17 очками остается лидером ФНЛ.

Всего на матч между командами в Казани пришло 18 350 человек.

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