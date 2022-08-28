«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом»
Казанский «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче седьмого тура Мелбет Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена».
На 16-й минуте забил защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. На 90+3-й минуте игрок «КАМАЗа» Амир Мохаммад сравнял счет.
По итогам седьмого «Рубин» набрал 12 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы. «КАМАЗ» с 17 очками остается лидером ФНЛ.
Всего на матч между командами в Казани пришло 18 350 человек.СпортФутбол
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