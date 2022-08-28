В Татарстане в конце августа ожидаются дождь, гроза и град

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в конце августа ожидаются дожди, грозы и град, сообщили в Гидрометцентре РТ.



Днем 30 августа на территории республики местами ожидается кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе сильный, порывами 15 — 20 м/с. 31 августа ожидается также кратковременный дождь с грозой.

В ночь на 30 августа ожидается от +13 до +18 градусов, на западе республики — до +23 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 — 33 градусов. В ночь на 31 августа температура воздуха — от +13 до +18 градусов, днем — от +27 до +32 градуса.

25 августа в Гидрометцентре сообщили, что в большинстве районов Татарстана из-за сильной жары, которая держится длительное время, и отсутствия «эффективных осадков» зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — «атмосферная засуха».

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Маргарита Головатенко