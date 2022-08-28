В Татарстане за июль зарегистрировали более 4 тысяч преступлений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые семь месяцев 2022 года зарегистрировали 31 478 преступлений. Из них 4 431 — за июль.

По количеству зарегистрированных за январь — июнь 2022 года преступлений Татарстан занимает седьмое место среди всех регионов России, следует из рейтинга Генеральной прокуратуры России. Лидером оказалась Москва — 83 091 деяние, за которое Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание.

На второй строчке Краснодарский край (46 138 преступлений), на третьей — Московская область (44 457), на четвертой — Челябинская область (37 702), на пятой — Санкт-Петербург (35 855). В антитоп-10 также вошли Свердловская и Самарская области и Башкирия.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, за первое полугодие в Татарстане зарегистрировали 27 047 преступлений. По их количеству республика также находилась на седьмой строчке.

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Татьяна Демина