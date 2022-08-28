Рустам Мининханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом — гость прибыл в столицу республики для участия в Первом Казанском глобальном молодежном саммите в рамках мероприятий «Казань — молодежная столица Организации исламского сотрудничества — 2022», сообщает пресс-служба президента РТ.



Минниханов отметил большой вклад президента Всемирной конфедерации этноспорта в развитие культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами. Он выразил признательность за включение в конфедерацию Международной федерации корэш.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

— Казанский глобальный молодежный саммит — большое событие для нашей республики. Программа мероприятия весьма насыщенна — проводятся различные сессии, дискуссии, круглые столы. Ваш приезд в Казань и участие в саммите вызывает большой интерес у участников и гостей мероприятия, — сказал Минниханов.

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Маргарита Головатенко