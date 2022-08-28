Объем финансирования на Российскую орбитальную станцию определят после эскизного проектирования

Фото: wikipedia.org / Kirill Borisenko

Объем финансирования на Российскую орбитальную станцию (РОС) определят после того, как завершат ее эскизное проектирование, сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.



Эскизное проектирование по заказу ГК ведет Ракетно-космическая корпорация «Энергия», его должны завершить до конца 2023 года. После завершения проектирования станут понятны облик станции, параметры орбиты и возможные сроки развертывания.

С результатами эскизного проектирования госкорпорация будет выходить в правительство, отмети Борисов.

Сегодня стало известно, что после завершения проектирования Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить ее название.

В конце июля Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Он отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.

К созданию РОС могут привлечь дружественные страны — станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований, подчеркивал Борисов.

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Маргарита Головатенко