Российскую орбитальную станцию могут переименовать после завершения проектирования

После завершения проектирования Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить ее название, рассказал ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.



— Пока в наших внутренних документах мы используем это название (РОС). Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована, — сказал он.

В конце июля Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Он отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.

Фото: wikipedia.org/Kirill Borisenko

К созданию РОС могут привлечь дружественные страны — станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований, подчеркивал Борисов.

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Маргарита Головатенко