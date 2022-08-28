Российскую орбитальную станцию могут переименовать после завершения проектирования
После завершения проектирования Российской орбитальной станции (РОС) могут изменить ее название, рассказал ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
— Пока в наших внутренних документах мы используем это название (РОС). Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована, — сказал он.
В конце июля Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Он отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.
К созданию РОС могут привлечь дружественные страны — станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований, подчеркивал Борисов.
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