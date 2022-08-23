Дружественные страны могут принять участие в создании Российской орбитальной станции
Дружественные страны привлекут к созданию Российской орбитальной станции (РОС), заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в понедельник во время посещения Центра подготовки космонавтов, сообщается на сайте госкорпорации.
По его мнению, станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований. Борисов упомянул, что перерывов в пилотируемой программе России при переходе с МКС к РОС не будет.
В конце июля Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Борисов отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.
Основным приоритетом «Роскосмоса» будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами, заявлял глава госкорпорации.
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