Дружественные страны могут принять участие в создании Российской орбитальной станции

Фото: Kirill Borisenko

Дружественные страны привлекут к созданию Российской орбитальной станции (РОС), заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в понедельник во время посещения Центра подготовки космонавтов, сообщается на сайте госкорпорации.



По его мнению, станция должна быть открыта для дружественных стран и международных исследований. Борисов упомянул, что перерывов в пилотируемой программе России при переходе с МКС к РОС не будет.

Фото: kremlin.ru

В конце июля Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Борисов отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.

Основным приоритетом «Роскосмоса» будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами, заявлял глава госкорпорации.

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Маргарита Головатенко