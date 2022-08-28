В Казани проведут реконструкцию участка третьего Северного коллектора по пр. Ямашева за 354,9 млн рублей

Казанский МУП «Водоканал» ищет подрядчика на реконструкцию 3-го Северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71. На эти цели выделят 354,9 млн рублей.

Согласно документации, необходимо выполнить земляные работы, укрепить стены котлованов, устроить колодцы, отремонтировать и заменить плиты перекрытия, провести санацию канализационного коллектора и др.

Заявку можно подать до 12 сентября, итоги подведут 19 сентября. Завершить работы подрядчику необходимо до 25 декабря текущего года.

Неделей ранее «Водоканал» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка третьего Северного коллектора по ул. Фатыха Амирхана от д.69 по пр. Ямашева до д.62 по ул. Чистопольской на 9,1 млн рублей.

К реконструкции аварийного участка третьего северного коллектора приступили зимой этого года, ее собираются завершить до конца 2022 года. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, на его ремонт уже было выделено 400 млн рублей.

Напомним, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

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Маргарита Головатенко