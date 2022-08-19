В Казани объявили о проектно-изыскательских работах по реконструкции участка третьего Северного коллектора

Казанское МУП «Водоканал» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка третьего Северного коллектора на 9,1 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, подразумевается выполнение проектно-изыскательских работ участка по ул. Ф.Амирхана от д.69 по пр. Ямашева до д.62 по ул. Чистопольской.

Подать заявку можно до 29 августа. Первые части заявок рассмотрят 31 августа, итоги подведут 6 сентября. Срок выполнения работ — в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Фото: Максим Платонов (архив)

К реконструкции аварийного участка третьего северного коллектора приступили зимой этого года, ее собираются завершить до конца 2022 года. Аварийный отрезок в 680 метров расположен вдоль элитных жилых домов по улице Чистопольской, на его ремонт уже было выделено 400 млн рублей.

Напомним, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.

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Маргарита Головатенко