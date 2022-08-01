Реконструкцию аварийного участка третьего северного коллектора в Казани завершат до конца года

Фото: Максим Платонов

В 2022 году казанское МУП «Водоканал» собирается завершить реконструкцию аварийного участка третьего северного коллектора. К ней приступили зимой этого года.

Кроме этого, идет реконструкция очистных сооружений города на 6 млрд рублей с финансированием из федерального и республиканского бюджетов. Работы начаты еще в 2021 году, завершатся в 2024-м. За 7 млрд рублей идет рекультивация иловых полей — программа завершится в 2024 году.

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя инвестпрограммы «Водоканала» на «деловом понедельнике», отметил, что подавляющее большинство руководителей крупных городов считают главной проблемой питьевую воду. Баланс положительной питьевой воды имеют только три страны в мире, включая Россию.



— В 2016 году мы первые приняли долгосрочную инвестпрограмму «Водоканала». Самое важное — уже проведена колоссальная работа. Это и самая современная насосная станция «Заречная», о которой мы так долго мечтали. Раньше запах доходил оттуда и до телекомпании «Эфир». Она обеспечивает стоки половины города. И открыла возможности по строительству многих домов и бизнес-объектов. 2 км сетей аварийных сетей третьего коллектора будут отремонтированы в этом году.

Фото: Ринат Назметдинов

По его словам, остается клубок вопросов по поселкам. В 2022 году запланировано строительство 18 км сетей водоотводов и канализаций.

Напомним, из 3 тысяч км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% на сегодняшний день ветхие, многие находятся в аварийном состоянии. Количество разрушений в сетях водоснабжения в Казани за последние 5 лет увеличилось почти в два раза. Только за 5 месяцев 2022 года зафиксировано порядка 80 разрушений сводов коллекторов.



В УФАС по Татарстану рассказывали, что долгосрочные тарифы в Казани, установленные в прошлом году, позволят отремонтировать и заменить 37 км водопроводов и 8 км канализационных коллекторов МУП «Водоканал» до 2024 года. В планах модернизировать очистные сооружения канализации казанского поселка Крутушка, имеющие наибольший процент износа.



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Сергей Афанасьев