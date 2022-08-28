В Челнах в прошлом учебном году правонарушения совершили ученики 22 школ

В Набережных Челнах в прошлом учебном году выявили правонарушения в 22 школах, сообщил начальник городского управления образования Рустем Хузин.



Правонарушения совершили ученики школ №5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 25, 28, 30, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 60, 65, 69, 82. Всего на учете в ПДН состоят 1,3 тысячи несовершеннолетних, 1,1 тысячи из них — школьники.

— Трудные дети плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние задания, часто пропускают школу, часто дерутся. Их воспитанием в семье обычно занимаются мало. Растут они сами по себе. Агрессивны, озлобленны, практически знакомы с теневыми сторонами жизни. Это результат недоработки родителей (в первую очередь) и педагогов, — приводит слова Хузина Chelny-biz.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал сотрудников сферы образования не скрывать преступления, совершенные детьми и подростками. Он подчеркнул, что учителя не должны самостоятельно пытаться «расследовать» правонарушения и преступления, это следует доверить профессионалам.

В Татарстане за первые 7 месяцев года преступления совершили 332 несовершеннолетних. В прошлом году их было 387. Несовершеннолетние в Татарстане чаще всего совершают кражи, грабежи — на них приходится 40% от общего числа преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.

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Маргарита Головатенко