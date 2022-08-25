В Татарстане сократилось число преступников среди несовершеннолетних

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые семь месяцев года преступления совершили 332 несовершеннолетних. В прошлом году их было 387, сообщила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Татарстану Лариса Осипова.

— В принципе у нас очень стабильная обстановка по преступности, тем не менее небольшой рост за семь месяцев наблюдается. Пусть он там плюс 1,5%, но мы всегда на это внимание обращаем, проводим анализ. В основном это пока только лишь за счет небольшой серийности преступлений. То есть где-то подросток совершил ни одно, а несколько преступлений, и поэтому вот такой незначительный рост сейчас пока наблюдается, — объяснила спикер.

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Лариса Осипова добавила, что несовершеннолетние в Татарстане чаще всего совершают кражи, грабежи — на них приходится 40% от общего числа преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.

О том, что в республике количество преступлений, совершенных подростками, сокращается, рассказывал и глава МВД по Татарстану Артем Хохорин. Треть преступлений, совершенных ими, — убийства, грабежи, разбои, кражи. На учете по линии МВД Татарстана находятся почти 2,5 тысячи несовершеннолетних.



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Татьяна Демина