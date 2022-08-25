В Челнах пристыдили учителей за сокрытие детской преступности

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал сотрудников сферы образования не скрывать преступления, совершенные детьми и подростками.



Он подчеркнул, что учителя не должны самостоятельно пытаться «расследовать» правонарушения и преступления, это следует доверить профессионалам:

— У вас своих задач выше крыши. Поручите это дело участковому уполномоченному, начальнику районного отдела внутренних дел, полиции, инспекции по делам несовершеннолетним, — приводят его слова chelny-biz.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за первые семь месяцев года преступления совершили 332 несовершеннолетних. В прошлом году их было 387. Несовершеннолетние в Татарстане чаще всего совершают кражи, грабежи — на них приходится 40% от общего числа преступлений, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.

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Маргарита Головатенко