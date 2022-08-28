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СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для национализации Gazprom Germania

09:41, 28.08.2022
СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для национализации Gazprom Germania
Фото: pixabay.com

Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH) — бывшей германской дочки «Газпрома», сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По информации издания, компанию создали тайно, чтобы провести национализацию в краткосрочной перспективе. Сейчас SEFE находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Как пояснили изданию в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии, все подготовили в мае 2022-го в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации, сообщает ТАСС.

Фото: angi.ru

В июне СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц решил не национализировать Gazprom Germania GmbH во избежание возможной эскалации конфликта с Россией.

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Маргарита Головатенко
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