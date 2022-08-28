СМИ: в ФРГ создали холдинговую компанию для национализации Gazprom Germania

Правительство ФРГ создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH) — бывшей германской дочки «Газпрома», сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.



По информации издания, компанию создали тайно, чтобы провести национализацию в краткосрочной перспективе. Сейчас SEFE находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Как пояснили изданию в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии, все подготовили в мае 2022-го в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации, сообщает ТАСС.

Фото: angi.ru

В июне СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц решил не национализировать Gazprom Germania GmbH во избежание возможной эскалации конфликта с Россией.

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Маргарита Головатенко