Казахстан временно приостановит экспорт военной продукции

Казахстан временно остановит поставки военной продукции за рубеж, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что данное решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности, которое провел премьер Алихан Смаилов.

— Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появлялась непроверенная информация о закупках казахстанской военной техники Великобританией для поставок Украине. Министерство индустрии эту информацию опровергло.

Фото: pixabay.com

6 июня сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии по возврату денег, незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж. Глава государства намерен лично контролировать деятельность комиссии.

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Максим Кокунин