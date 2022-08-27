«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в матче предсезонного турнира Кубок Танеко

Казанский «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 3:4 в матче предсезонного турнира Кубок Танеко, сообщает пресс-служба команды.

«Нефтехимик» открыл счет еще в первом периоде, когда шайбу в казанские ворота забросил Сергей Купцов. До третьего периода команды не могли заставить счет двигаться, но на старте заключительного периода Даниил Тарасов сравнял его. Нижнекамцы ответили достаточно быстро — шайбу забросил Михаил Сидоров. В середине периода «Ак Барс» вновь выровнял счет благодаря Кириллу Петрову, но «Нефтехимик» все-таки забрал — дубль от Купцова. Далее решающий гол забил нижнекамцы забили уже в овертайме.

Фото: t.me/hc_akbars

Следующий матч казанцы сыграют в понедельник в 16.30 против уфимского «Салавата Юлаева».

Напомним, вчера «Ак Барс» обыграл «Локомотив» (2:0) в стартовом матче на Кубке TANECO в Казани — казанцы забросили две шайбы в середине второго периода.



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Максим Кокунин