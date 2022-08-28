Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +34 градусов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 27 августа, ожидается переменная облачность без дождей.

Ветер — северо-восточный, восточный умеренный. Днем синоптики прогнозируют до +29 — +34 градусов.

В Казани воздух прогреется от +31 до +33°С. В Набережных Челнах ожидается от +29 до +32°С.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Дмитрий Яшин сообщил, что сухая погода привела к снижению запасов влаги в пахотном слое почвы. Управление Гидрометеорологии Татарстана зафиксировало наступление суховея и атмосферной засухи в ряде районов. Он отметил, что по запасам влаги в почве ситуация не критичная, однако призвал завершить сев озимых до 5 сентября.