УНИКС подписал контракт с форвардом Энтони Брауном

Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с легким форвардом Энтони Брауном (201 см, 102 кг). Соглашение с 29-летним американцем рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в 2015 году выпускник университета Стэнфорда был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА под 34-м номером. В этой лиге Браун провел 41 матч со средней статистикой 3,9 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи за 18,6 минуты игрового времени. В 2017 году он принял участие в «Матче Всех Звезд» G-лиги НБА.

Осенью 2018 года он переехал в Европу, подписав контракт с сербским «Партизаном». Также выступал за французский «Лимож», испанскую «Фуэнлабраду» и французский «Метрополитан 92». В 35 играх за парижскую команду Энтони забивал 12,2 очка (при 42 % реализации бросков из-за дуги), делал 4,2 подбора и 3,2 ассиста. В 18 играх Еврокубка статистика баскетболиста составила 13,7 очка, 4,7 подбора и 2,3 ассиста.

Фото: pixnio.com

15 августа сообщалось, что российский форвард, экс-игрок казанского УНИКСа Евгений Валиев подписал контракт с московским МБА. Сроки соглашения не уточняются. В прошлом сезоне Валиев играл за казанский УНИКС, в составе которого стал бронзовым призером Лиги ВТБ.

Валиев покинул казанский УНИКС в конце июня. Он ушел из команды по завершении контракта. В сезоне 2021/22 Валиев провел в составе УНИКСа три матча.



В начале августа команду покинул 30-летний американский защитник Джерон Джонсон. Клуб заключил с ним контракт в марте этого года.



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Максим Кокунин