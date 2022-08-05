Американский защитник Джонсон покидает УНИКС

30-летний американский защитник Джерон Джонсон покидает казанский УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб заключил с ним контракт в марте этого года. Джонсон провел за УНИКС 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 7,1 очка, 2,4 подбора и 1,4 передачи за 17:14 минуты игрового времени.



Соглашение с игроком было подписано до конца сезона-2021/22. Теперь спортсмен продолжит карьеру в другом клубе.

В конце июля казанский УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери. Соглашение рассчитано на год.

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Татьяна Леухина