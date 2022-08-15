Экс-баскетболист УНИКСа Евгений Валиев перешел в московский МБА

Российский форвард, экс-игрок казанского УНИКСа Евгений Валиев подписал контракт с московским МБА. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Сроки соглашения не уточняются. В прошлом сезоне Валиев играл за казанский УНИКС, в составе которого стал бронзовым призером Лиги ВТБ.

Валиев покинул казанский УНИКС в конце июня. Он ушел из команды по завершении контракта. В сезоне 2021/22 Валиев провел в составе УНИКСа три матча.



В начале августа команду покинул 30-летний американский защитник Джерон Джонсон. Клуб заключил с ним контракт в марте этого года.



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Татьяна Леухина