УНИКС заключил соглашение с американским баскетболистом Джероном Джонсоном

Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с 29-летним американским баскетболистом Джероном Джонсоном (198 см, 96 кг). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт подписан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне Джонсон провел 14 игр в составе саратовского «Автодора» и набрал в чемпионате Единой лиги ВТБ в среднем 15,3 очка, 3,2 подбора, 3,1 передачи за 25,1 минуты игрового времени.

В прошлом сезоне баскетболист помог «Дижону» выйти в финал Кубка Франции, занять первое место по итогам регулярного чемпионата и до финала, проведя в общей сложности 36 игр с показателями в 8,9 очка и 2,4 подбора при 41% точных попаданий из-за дуги в среднем за матч. Также участник Матча всех звезд и слэм-данк контеста Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

22 марта УНИКС заключил соглашение с 33-летним форвардом сборной Хорватии Желько Шакичем (204 см, 106 кг). Контракт подписан до конца сезона-2021/22.

Дарья Акимова