Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о законах, вступающих в силу 1 сентября этого года.
- В России появится свой магазин приложений для отдельных видов технически сложных товаров, в том числе и для смартфонов. Отмечается, что данное нововведение поможет противодействовать санкциям и позволит россиянам скачивать программы.
- Таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете получит соответствующую пометку. Так, с 1 сентября участников рынка обяжут передавать сведения о рекламных кампаниях в единую систему учета.
- Покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение правовой нормы будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Это позволит оградить людей от мошеннических действий.
- С начала осени учителям в школах не нужно будет заполнять лишние документы и отчеты. У них появится больше времени для непосредственной работы с учениками. Кроме того, дети с ограниченными возможностями, обучающиеся в школах среднего профессионального образования, будут бесплатно получать двухразовое питание, а инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно пойти на второе среднее или высшее образование.
- Еще один закон обяжет управляющие компании принимать решение только с 50% и более голосов на собрании собственников многоквартирного дома. Напомним, ранее решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников.
- Также теперь в стране будет предусматриваться целевое использование средств от уплаты штрафов за экологические преступления на ликвидацию причиненного окружающей среде вреда.
- В стране появится реестр доноров костного мозга. Добровольцам будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.
31 июля Володин также рассказал о поправках к законам, которые вступят в силу в этом августе. Одной из таких поправок стало то, что работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Также он сообщил, что теперь встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
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