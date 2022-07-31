Володин рассказал о поправках к законам, вступающих в силу в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о поправках к законам, который вступят в силу в августе.

Работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

Кроме того, теперь встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

ФНС с разрешения налогоплательщика сможет передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

Также вступят поправки в закон об оружии, уточняющие, в частности, условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.

Фото: duma.gov.ru

В ПФР сообщили, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров пройдет в августе. Так, с 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные выплаты. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил их работодатель.



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Максим Кокунин