Сергей Лавров: дипломатию сегодня надо активизировать, а не сворачивать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального дипломатического форума в Казани заявил, что сегодня диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права, — сказал он.

Глава российского МИД отметил, что в настоящее время роль дипломатии должна только возрастать. «Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден: ее роль объективно должна возрастать», — подчеркнул политик.

Фото: pixabay.com

9 августа сообщалось, что Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин.



— Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации), — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Максим Кокунин