Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.



— Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации), — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в этом году с 20 по 26 сентября. В мероприятии традиционно примут участие президенты, премьеры, министры.

Россия не участвовала в специальной сессии Совета ООН по правам человека в мае. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что страна не принимает участие в сессии, чтобы легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине.



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Маргарита Головатенко