Новости общества

08:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре

07:41, 09.08.2022 1
Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре, соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

— Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации), — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в этом году с 20 по 26 сентября. В мероприятии традиционно примут участие президенты, премьеры, министры.

Россия не участвовала в специальной сессии Совета ООН по правам человека в мае. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что страна не принимает участие в сессии, чтобы легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:08
    Решил молодость вспомнить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также