Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 41%

Фото: Дмитрий Резнов

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 41%, рекультивация иловых полей — на 12%. Об этом рассказал на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По его словам, в рамках мероприятий по охране окружающей среды также реализуется рекультивация Самосыровского полигона, которая в настоящий момент выполнена на 49%. Вместе с этим производится берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье — на 13%.

Всего на охрану окружающей среды и минимизацию последствий воздействия на экологию направлены 4 федеральных мероприятия, подчеркнул министр.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

20 июля сообщалось, что главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Начальная цена контракта — 739 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Рекультивацию необходимо произвести на иловых полях в Приволжском районе Казани в жилом массиве «Победилово». В перечень работ входит: укладка щебня и армированной дорожной георешетки, установка наружной гидроизоляции дренажных колодцев, насосной станции и водопроводов, а также возведение защитно-дренажного покрытия.



В середине июля первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов заявил, что реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 36%, рекультивация иловых полей — на 10%. Он также напомнил и о рекультивации Самосыровского полигона, которая выполнена на 37,5%.



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Максим Кокунин