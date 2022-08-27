С начала года в Татарстане за нарушения в сфере охраны труда выписали штрафы на 975 тысяч рублей

Фото: Роман Хасаев

С начала года в Татарстане инспекция Госстройнадзора провела 994 проверки в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма. В результате вынесено 49 постановлений на общую сумму 975 тысяч рублей, сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Еще 1 237 проверок организовали саморегулируемые организации. Вместе с этим Главное инвестиционно-строительное управление региона выходило на объекты с целью контроля законодательства по охране труда 486 раз. Министр также отметил высокие темпы устранения нарушений: из 700 выявленных случаев несоблюдения требований законодательства по охране труда не устранены только девять.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

19 августа сообщалось, что в этом году инспекция Госстройнадзора Татарстана провела 1,2 тысячи проверок, тогда как за аналогичный период 2021-го — чуть более 2 тысяч проверок. Так, число проверок уменьшилось на 38%.



В этом году нарушения выявили по результатам 254 проверок, что составило 20% от общего количества. За аналогичный период прошлого года нарушения выявили по результатам 572 проверок, что составило 27% от их общего количества.

При назначении административного наказания за допущенные нарушения учитываются все смягчающие обстоятельства. При возможности применяется административная мера в виде предупреждения, подчеркнули в Госстройнадзоре.



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Максим Кокунин