Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Министерству труда сделать День знаний 1 сентября выходным днем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, для многих граждан России 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу, а также отметить праздник.

— Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику, — сказал политик.

Хамзаев также подчеркнул, что «в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан».

Фото: Максим Платонов

В апреле фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила с предложением учредить в России новый государственный праздник — День русского языка.

Как рассказал руководитель фракции Сергей Миронов, нерабочим днем предлагается сделать 6 июня — день рождения русского поэта Александра Пушкина. По его словам, несмотря на высокий международный статус русского языка, в некоторых странах его носители подвергаются серьезным гонениям. Многочисленные доказательства этого стали поступать из стран Евросоюза после начала спецоперации России на Украине.



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Максим Кокунин